PSV duimt voor per brancard afgevoerde Lozano

Heerkens: Bij hem in de kleedkamer geweest

Willem II’er Heerkens benadrukte dat er geen opzet in het spel was en omschreef het moment als ‘een beetje lullig’. ,,De bal kwam eigenlijk met te weinig snelheid. Ik probeerde voorlangs te glijden, maar hij stond vast op dat moment. Met mijn linkerbeen gleed ik tegen hem aan. Ik had zelf niet in de gaten dat ik hem dusdanig raakte. Ik ben net in de kleedkamer van PSV geweest. Hij accepteerde mijn excuses. Hij geloofde dat er geen intentie bij zat om hem te raken. Ik weet niet of zijn blessure ernstig is. Hij zat in zo’n machientje.”