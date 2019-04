PSV-doelman Room wil weer spelen en kijkt naar nieuwe uitdaging

Succesperiode

De 30-jarige Room beleefde met Vitesse een succesperiode en was een sterke troef in het team dat in 2017 de KNVB-beker won. Daarna vertrok hij naar PSV, waarvoor hij in vijf officiële duels in actie kwam. Daarnaast speelde hij in zijn eerste seizoen in Eindhoven regelmatig wedstrijden bij Jong PSV, waardoor hij ritme hield. Room was in het Philips Stadion twee seizoenen de stand-in voor Jeroen Zoet, die reservedoelman bij het Nederlands elftal is. Zelf is Room international bij Curaçao, waarmee hij in de zomer deel gaat nemen aan het toernooi om de Gold Cup.