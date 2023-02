PSV-directeur Brands furieus na aanval op Sevilla-doelman, fan (20) had al een stadionverbod

Supporters PSV geven Cody Gakpo bij afscheid staande ovatie

PSV heeft donderdag afscheid genomen van Cody Gakpo. De aanvaller, die de Eindhovense club eind december voor 50 miljoen euro verruilde voor Liverpool, was toeschouwer in het Philips-stadion in de thuiswedstrijd in de tussenronde van de Europa League.