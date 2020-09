PSV-coach Schmidt over situatie Ihattaren: ‘Spelers krijgen geen aparte behandeling’

De reserveplek van Mohamed Ihattaren bij PSV tegen NS Mura was vandaag een van de hoofdonderwerpen tijdens de persconferentie van PSV-trainer Roger Schmidt. In aanloop naar het duel met Heracles Almelo van zondag ging de coach op verzoek van meerdere journalisten uitgebreid op de situatie van Ihattaren in.

,,PSV heeft niet als hoofddoel om een opleidingsclub te zijn”, zei hij onder meer. ,,Wel hebben we heel veel jonge spelers in onze ploeg, waaruit we de best mogelijke basis moeten samenstellen. Ik ben aangesteld om succes te boeken en dus verantwoordelijk voor de keuzes. Deze week heb ik voor anderen gekozen. Er zijn 20 of 21 spelers in de ploeg en nu viel het in het voordeel van Mauro Júnior, Bruma en Maxi Romero uit. Mohamed Ihattaren is zeker een heel groot talent. We moeten hem ontwikkelen en verbeteren. Dat geldt niet alleen voor hem, maar ook voor de andere jonge spelers. Hij is 18 jaar en dus nog geen speler van 25 met een berg aan ervaring in internationaal voetbal.”

Geen issue

Schmidt signaleert dat de aanvoerder (Dumfries) en reserve-aanvoerders van PSV (Rosario, Malen) een goede relatie met Ihattaren onderhouden en dat de teamspirit goed is. ,,Ik heb geen enkel issue met hem”, zegt de coach desgevraagd. ,,Belangrijk is dat hij net als alle spelers het tactisch plan wil omarmen en trainingen gebruikt om de concurrentiestrijd aan te gaan. Ik snap de focus op deze getalenteerde speler. Hij wordt heel hoog gewaardeerd. Het potentieel wat voor mij nu bepalend is, is wanneer de scheidsrechter fluit en niet het theoretische potentieel over vier jaar. Wij zijn PSV en we hebben duidelijke doelen, waarbij we ook internationaal willen spelen. We zijn geen opleidingsvereniging die moet proberen met de jongste ploeg te spelen. We moeten met een jonge ploeg de beste elf zien te vinden. Daarbij krijgt geen enkele speler een status aparte of andere behandeling. Ik probeer iedereen zo goed mogelijk verder te helpen en te ontwikkelen.”

Ihattaren heeft in een officieel duel in 2020 nog geen enkele goal of assist weten te noteren, zo hebben statistici becijferd. In zijn laatste tien duels (784 speelminuten) stond hij niet in de boeken. Daarvoor was hij een ruime periode eens in iets meer dan 100 minuten bij een goal betrokken.