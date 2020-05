PSV-captain Afellay over inleveren deel salaris: ‘Ernst van de situatie is ons duidelijk’

Bij PSV zijn de gesprekken tussen de directie en de spelersraad over het tijdelijk inleveren van salaris vanwege de coronacrisis in een gevorderd stadium beland. Beide partijen spraken vrijdag voor de tweede keer over de financiële kwestie en aanvoerder Ibrahim Afellay hield daar een goed gevoel aan over.

,,Ook namens mijn collega’s kan ik zeggen dat het een goed, constructief gesprek is geweest”, liet de 34-jarige middenvelder weten op de website van PSV. ,,De ernst van de situatie is ons helemaal duidelijk. Er is geen twijfel over de noodzaak om goed te kijken welke bijdrage we kunnen leveren.”

De spelersvakbond (VVCS) is momenteel in onderhandeling met de vakbond voor de clubs (FBO) over afspraken voor de complete bedrijfstak. ,,Die gesprekken respecteren we natuurlijk”, verzekerde Afellay. ,,Zij vertegenwoordigen ook ons als spelersgroep en PSV als club. We rekenen er op dat er snel duidelijkheid komt.”

PSV-directeur Toon Gerbrands kondigde vorige week aan dat de directieleden van zijn club 20 procent loon inleveren voor de periode dat zijn ploeg achter gesloten deuren moet spelen. ,,Als we tot aan de kerst zonder publiek zouden moeten spelen, halen we 12 tot 14 miljoen euro niet binnen”, liet hij weten. Gerbrands sprak vorige week vrijdag voor de eerste keer met de PSV-spelers over een mogelijk loonoffer.