PSV boekt overtuigende zege op emotionele avond in Nijmegen en klimt naar tweede plaats

PSV heeft bij de hervatting van de eredivisie een stevig signaal afgegeven. In Nijmegen won de ploeg van Ruud van Nistelrooij zaterdagavond onverwacht eenvoudig, met 2-4. Het verschil werd met name in de eerste helft gemaakt, toen PSV snel naar een 0-3 uitliep. Luuk de Jong, Olivier Boscagli en Joey Veerman vonden het net.

Na rust was De Jong nog een keer trefzeker en wist Oussama Tannane twee keer tegen te scoren, met een prachtig doelpunt vanaf een meter of twintig en een verschroeiende vrije trap.

De overwinning was voor PSV noodzakelijk om in de strijd te blijven voor minimaal plek twee in de eindstand van de competitie. Het team van Van Nistelrooij heeft wat betreft het kampioenschap niks meer in eigen hand, omdat Feyenoord acht verliespunten minder heeft. Die ploeg reist zondag naar stadgenoot Sparta.

Volledig scherm Thijs Slegers werd herdacht met spandoeken, een minuut stilte én een minuut applaus. © Pro Shots / Thomas Bakker

Heer en meester

PSV was vanaf de aftrap heer en meester tegen een NEC dat inzakte en leek te gokken op de counter. PSV was in de duels sterker en wist aan de hand van de ongrijpbare Simons voorin de nodige kansen te creëren. Op een schot van de 19-jarige spelmaker had Jasper Cillessen geen antwoord en daardoor kon De Jong scoren. Boscagli was daarna trefzeker met het hoofd, uit een corner. De Fransman, terug van een zware knieblessure, bekroonde zijn eerste basisplek sinds een jaar met een goal en was geëmotioneerd.

Veerman rondde voor rust nog een prachtige aanval via Simons de Jong af, waarna het pleit al beslecht was. Na rust was De Jong met de voeten trefzeker, na opnieuw een goede aanval over de flanken bij PSV. Daarmee kreeg een emotionele avond een mooi resultaat: voor de wedstrijd was er een indrukwekkende minuut stilte, en in de twaalfde minuut een mooi applaus, voor de begin deze week overleden PSV-perschef Thijs Slegers.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma en de stand. Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.