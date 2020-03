PSV biedt Philips Stadion aan voor maatschappelijk nut en vraagt werktijdverkorting aan

,,De burgemeester kan altijd bellen”, zegt Gerbrands. ,,Via onze marketingkanalen is bijvoorbeeld van alles mogelijk, als er nood aan de man is. We hebben anderhalf miljoen volgers en kunnen in korte tijd enorm veel mensen bereiken. Onze veiligheidsmensen en stewards hebben daarnaast grote expertise op een aantal terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde.”

Werktijdverkorting

Gerbrands doet zelf ook een beroep op de samenleving en zette vandaag een handtekening onder de aanvraag voor een beroep op een solidariteitsregeling. ,,Ja, ook wij gaan werktijdverkorting voor een belangrijk deel van ons personeel aanvragen”, zegt hij in antwoord op een vraag over specifieke wetgeving hiervoor. Via het faciliteren van werktijdverkorting wordt door de overheid voorkomen dat organisaties in een tijdelijk barre periode massaal mensen moeten ontslaan. ,,We doen geen beroep op de regeling omdat we armlastig zijn, zeker niet. Wel omdat deze mogelijkheid er nu eenmaal is. Een groot deel van onze organisatie en die van andere clubs staat stil. Vandaar dat ook vanuit de voetbalbranche is geadviseerd om het beroep per direct te doen. PSV is financieel kerngezond, dus de continuïteit staat absoluut niet op het spel. Dat wil ik wel graag benadrukken.”