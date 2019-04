PSV bewaart veel zoete herinneringen aan de Gelredome

Door Rik Elfrink

April is de maand waarin de eredivisie in een moordend tempo naar de climax gaat. In een trio thuisduels en ook nog drie wedstrijden buiten Eindhoven mag PSV misschien wel niets meer laten liggen. Zondag wacht in Arnhem, op papier, een van de zwaarste dobbers van het resterende programma, maar de praktijk wees de laatste jaren meestal anders uit.

PSV verloor er nog nooit, maar toch voelt de reis naar de Gelredome traditiegetrouw als een van de zware uitwedstrijden van het seizoen. Vitesse en PSV stonden al 21 keer tegenover elkaar op het gras van het prestigieuze project van oud-voorzitter Karel Aalbers. Dertien overwinningen en acht gelijke spelen nam PSV mee uit Gelderse voetbal- en poptempel, waar ook dit jaar drie punten nodig lijken te zijn om Ajax van het lijf te houden.

Bemoedigend

Bemoedigend voor PSV is dat de laatste tien wedstrijden tegen Vitesse sowieso allemaal zijn gewonnen. De laatste nederlaag tegen de Arnhemmers (de 2-6, van december 2013) markeert het einde van een dramatische sportieve periode voor PSV. Sindsdien presteerde de club in de eredivisie weer zoals het in de jaren tachtig vaak deed.

Het blijven vreemde statistieken, die uitwijzen dat PSV nooit in het Gelderse stadion verloor en in Heerenveen de ene na de andere zeperd moest incasseren. Zelfs de grootste deskundige - oud-trainer Phillip Cocu speelde bij beide ploegen - kon het nooit verklaren. ,,Het ene stadion ligt een ploeg misschien iets beter dan het andere", zei hij er in zijn tijd als PSV-coach over. PSV werd er in 2008 kampioen.

Inspiratiemateriaal

Van Bommel concentreert zich op het hier en nu, omdat dat het enige is waar hij invloed op heeft. De beelden van de laatste seizoenen zijn hooguit prettig inspiratiemateriaal voor de PSV'ers, als ze ze al terugkijken. In 2017 (2-4) waren het Hirving Lozano en Jürgen Locadia die in Arnhem-Zuid het mooie weer voor PSV maakten. Een jaar daarvoor was het Gastón Pereiro die twee goals binnen wist te werken (0-2).