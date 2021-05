PSV bereikt akkoord met Red Bull Salzburg over transfer van André Ramalho

Video De Ligt en Juventus door het oog van de naald: CL-ticket binnen dankzij gelijkspel Napoli

24 mei Juventus en Matthijs de Ligt zijn volgend seizoen ‘gewoon’ in de Champions League te bewonderen. Op de laatste speeldag van de Serie A haalde Juventus Napoli nog in door een 1-4 zege op Bologna. Hellas Verona schoot Juventus te hulp met een 1-1 gelijkspel in Napels.