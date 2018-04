PSV begint volgend seizoen in Philips Stadion met duel om Johan Cruijff Schaal

KNVB-beker Amrabat voelt zich ijzersterk, maar basisplek in finale is utopie

13:38 De kans dat Sofyan Amrabat zondag een basisplaats krijgt in de bekerfinale tegen AZ, is erg klein. Toch liet de middenvelder gisteravond in Tilburg zien dat Giovanni van Bronckhorst op hem kan rekenen als hij een beroep doet op de international van Marokko.