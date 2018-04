'PSV bang voor Ajax? Dat denk ik niet'

Cocu gaat niet op uitspraak Ten Hag over 'bang PSV' in: 'Wij richten ons op onszelf'

14:46 PSV-trainer Phillip Cocu wilde geen indicatie geven wie er zondag tegen Ajax aan de aftrap staat. In Amsterdam verloren de Eindhovenaren in december kansloos (3-0) en werkten de aanpassingen die hij vooraf had aangebracht niet. ,,Maar dat stond los van de tactiek'', vond de coach .