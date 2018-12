Sparta verliest en verspeelt koppositie aan Go Ahead

21 december Sparta heeft vanavond verzuimd om het jaar af te sluiten als winterkampioen. De Rotterdammers verloren met 2-0 van Jong Ajax en raakten de koppositie kwijt aan Go Ahead Eagels, dat in Waalwijk met 1-3 te sterk was voor RKC.