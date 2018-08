PSV al jaren oppermachtig tegen Feyenoord om Johan Cruijff Schaal

Een grote stap terug in de tijd, toen de Johan Cruijff Schaal nog de PTT Telecom Cup heette en de wedstrijd nog in de Kuip werd gespeeld in plaats van de Amsterdam Arena. In augustus 1992 was het andermaal landskampioen PSV tegen bekerhouder Feyenoord en was het uitgerekend een latere trainer van de Rotterdammers die de wedstrijd in het voordeel van PSV beslechtte: Erwin Koeman. In een drijfnatte Kuip benutte hij een onterecht gegeven vrije trap, waardoor het team van trainer Hans Westerhof er met het eremetaal vandoor ging ten koste van het vlaggenschip van Willem van Hanegem.