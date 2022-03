PSV-aanvoerder Cody Gakpo meldt zich ondanks blessure toch bij Oranje

,,De KNVB heeft gevraagd Gakpo te sturen, voor informatie en besprekingen”, zei PSV-trainer Roger Schmidt na de 5-0-zege van PSV op Fortuna Sittard. ,,De KNVB is erg professioneel, dus het is voor ons prima.”

Voor PSV, dat de laatste zes competitieduels won, komt de interlandperiode niet echt gelegen. ,,Maar het is ook een grote motivatie voor spelers, zoals nu voor debutant Jordan Teze bijvoorbeeld”, aldus Schmidt. ,,Ervaren spelers weten bovendien hoe deze weken zijn en hoe ze ervoor moeten zorgen zo goed mogelijk terug te komen. Integreren in onze spelersgroep is daarna altijd even een uitdaging, zeker voor spelers die bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika terugkeren. Maar het is nou eenmaal zo, dat moeten we accepteren.”