Protocol KNVB: Stadions vanaf start seizoen 15 tot maximaal 35 procent vol

Géén uitfans

Ook zullen clubs zelf in kaart moeten brengen in hoeverre het nodig is dat supporters beschermingsmiddelen dragen als ze naar het stadion toekomen. De KNVB roept bovendien op om niet op de gebruikelijke manier catering aan te bieden, maar met rondlopende verkopers te werken. Het protocol is hoe dan ook een startpunt van waaruit de BVO’s zelf nadrukkelijk aan de slag moeten gaan, om zo veel mogelijk supporters op een veilige manier toe te kunnen laten. Wat in ieder geval vaststaat, is dat er voorlopig geen uitsupporters naar de wedstrijden kunnen komen. Uitsupporters zorgen namelijk voor nog meer uitdaging rondom de beheersbaarheid van het van- en naar het stadion krijgen van supporters. Bovendien kunnen de thuisclubs het uitvak goed gebruiken om een groter percentage van hun seizoenskaarthouders in het stadion kwijt te kunnen.

Voetbalfans: ‘Protocol eerste stap’ Het Supporterscollectief Nederland heeft er begrip voor dat supporters van de uitspelende club voorlopig niet welkom zijn in de voetbalstadions. ,,Het liefste speel je met thuis- én uitsupporters”, zegt voorzitter Matthijs Keuning namens de vereniging voor supportersclubs. ,,Maar het protocol is al zo ingewikkeld, de fans van de thuisclub zijn niet eens allemaal welkom. We zien dit dan ook als de eerste stap op weg naar volle stadions. Maar als je het protocol leest, heb je niet gelijk zin om naar een wedstrijd te gaan. Er zijn veel beperkingen en je moet met heel wat dingen rekening houden. Het is best ingewikkeld. Maar dit plan is niet voor de lol gemaakt. Je moet ergens mee beginnen.”

Waar het protocol voorlopig niets over zegt, is of er in het stadion gezongen mag worden. De maatregel dat zingen of schreeuwen in het stadion voorlopig verboden is, zoals premier Mark Rutte eind juni aangaf, leverde al snel veel weerstand op. De KNVB weet nog niet in hoeverre met die maatregel omgegaan moet worden en omschrijft dat in het protocol als volgt: ‘Op 24 juni 2020 is bij de aankondiging van versoepelingen en overheidsmaatregelen gemeld dat spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband niet is toegestaan. Vanuit de landelijke partners is nog geen uniform handelingsperspectief te delen, waardoor dit nog niet is opgenomen in deze versie van dit protocol. Voor de start van het nieuwe seizoen wordt hier meer helderheid over verschaft.’