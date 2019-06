Pröpper ‘dark horse’ in de veldslag bij Oranje

Zo spreek je de namen van de Nations Lea­gue-spe­lers uit: ‘Mat-ice Dull-icht’

16:33 Vlak voor de start van de Nations league heeft de UEFA op zijn site een fonetisch spoorboekje opgesteld. Want hoe spreek je als Portugees, Zwitser of Engelsman nu eigenlijk de naam van Matthijs de Ligt uit of hoe moet Jeroen Grueter of Jeroen Elshoff de naam van Xherdan Shaqiri naar de huiskamers ‘brengen'.