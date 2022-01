Promoveren alleen is niet genoeg voor FC Volendam: ‘Het is hier heel erg veranderd’

Door Marijn Abbenhuijs



Het kunstgrasveld in het Kras Stadion in Volendam is pas een paar weken oud. Het is daarmee één van de weinige onderdelen van de club waarmee Francesco Antonucci nog niet vertrouwd is. De Belgische middenvelder, voor de rest van het seizoen gehuurd van Feyenoord, wordt aan het einde van de donderdagtraining door onder anderen trainer Wim Jonk uitgedaagd voor een potje jeu de boules met voetballen.



Het gaat erom de bal vanaf de zijlijn zo dicht mogelijk bij de middenstip te krijgen. Antonucci probeert de bal zo te raken dat-ie met een curve naar het target draait, maar het kunstgras geeft dusdanig veel effect mee dat zijn poging een hopeloze wordt. Er wordt om gelachen. Het maakt duidelijk dat de sfeer goed is in het vissersdorp. FC Volendam is de winterstop al ingegaan als koploper van de Keuken Kampioen Divisie, een paar dagen voor de herstart van de competitie is er met Antonucci ook nog eens een versterking binnen gekomen.