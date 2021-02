Promes niet bij selectie voor bekerduel met PSV: Ajax en Spartak houden vertrouwen in transfer

Met Oussama Idrissi, gehuurd van Sevilla, heeft Ajax de vervanger van Promes al in huis, maar vooralsnog is Promes zelf nog altijd niet vertrokken. Er is echter nog tijd, want de Russische transfermarkt is nog twee weken (tot 25 februari) geopend. Spartak Moskou wil de Oranje-international dolgraag terug naar Rusland halen en vanwege de onderhandelingen omtrent die transfer zal Promes vanavond tegen PSV niet tot de Ajax-selectie behoren.



In Russische media verschenen onlangs berichten dat Spartak drie opties heeft voorgelegd aan Ajax. De eerste zou een verhuurperiode zijn waarbij Spartak het salaris van Promes zal betalen en aan het einde van het seizoen de optie heeft tot definitieve overname van de aanvaller. Daarin houdt de Russische club rekening met de strafzaak tegen Promes vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een steekincident.



De tweede optie zou volgens Russische media zijn dat Spartak Promes koopt en in termijnen betaalt mét de mogelijkheid om de overgang te ontbinden bij een mogelijke veroordeling. Bij een derde optie zou Spartak direct de volledige transfersom betalen, maar moeten de Amsterdammers een deel terugbetalen indien Promes veroordeeld wordt.



Ajax rekent wel op Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico en Mohammed Kudus tegen PSV. Ook Idrissi zal debuteren in de wedstrijdselectie. Ryan Gravenberch daarentegen is geschorst.