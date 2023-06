Programma eredivisie bekend: eerste Klassieker op 24 september, PSV - Ajax maand later

De eerste Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van het nieuwe eredivisieseizoen wordt gespeeld op zondag 24 september in de Johan Cruijff Arena. Dat blijkt uit het voorlopige programma dat de KNVB vanochtend heeft gepubliceerd. PSV ontvangt de Amsterdammers een maand later, op 29 oktober.

Ajax - Feyenoord wordt dit seizoen al in de zesde speelronde van het nieuwe seizoen afgewerkt. Het is de eerste topwedstrijd van het nieuwe eredivisieseizoen, waarin de ploeg van Arne Slot de landstitel gaat verdedigen. Het duel in Amsterdam begint om 14.30 uur. In de week voorafgaand aan de kraker speelt Feyenoord en mogelijk ook Ajax nog in Europa.

Gisteren werd al bekend dat Feyenoord, Ajax en PSV het seizoen openen met en thuiswedstrijd. Landskampioen Feyenoord ontvangt Fortuna Sittard, terwijl Ajax bezoek krijgt van promovendus Heracles en PSV het in eigen huis opneemt tegen NEC. AZ, de nummer vier van afgelopen seizoen, neemt het thuis op tegen Sparta.

Feyenoord - PSV

De eerste topper tussen Feyenoord en PSV staat gepland voor 3 december in de Kuip. In die week speelt Feyenoord eerst nog een wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Dat geldt mogelijk ook voor PSV, al moeten de Eindhovenaren zich eerst via de voorronden nog kwalificeren voor het miljardenbal.

Het programma is slechts tot in maart bekend. Dit komt omdat het nog niet bekend is welke Nederlandse clubs op dat moment nog actief zijn in Europa. De exacte speelmomenten van de laatste maanden van het seizoen worden in december bekend, al is al wel duidelijk in welk weekend de wedstrijden worden afgewerkt. Zo kunnen voetbalfans zich nu alvast verheugen op de 29ste speelronde van het seizoen. In het weekend van 5 tot en met 7 april staan de duels Feyenoord - Ajax en PSV - AZ gepland.

Belangrijkste duels Zondag 24 september: Ajax - Feyenoord (14.30 uur)

Zondag 8 oktober: Ajax - AZ (14.30 uur)

Zondag 29 oktober: PSV - Ajax (14.30 uur)

Zondag 3 december: Feyenoord - PSV (12.15 uur)

Zondag 12 november: Feyenoord - AZ (16.45 uur)

Zondag 17 december: AZ - PSV (20.00 uur)

Zaterdag 3 februari: Ajax - PSV (20.00 uur)

Bekijk hier het complete programma

Mocht de titelstrijd pas in de laatste speelronde worden beslist, weten de topclubs ook nu al tegen wie ze het dan moeten opnemen. Feyenoord sluit het seizoen af in de Kuip met een Rotterdamse derby tegen Excelsior, PSV eindigt thuis tegen RKC en Ajax gaat op bezoek bij Vitesse.

In tegenstelling tot afgelopen seizoen worden de play-offs om Europees voetbal komend seizoen over één duel beslist. De halve finales en de finale van de strijd om het laatste Europese ticket kent dus geen return. De play-offs voor promotie blijven wel over twee duels gaan.

Programma eerste twee speelronden Vrijdag 11 augustus: FC Volendam - Vitesse (20.00 uur)

Zaterdag 12 augustus: PSV - FC Utrecht (16.30 uur)

Zaterdag 12 augustus: Heerenveen - RKC (18.45 uur)

Zaterdag 12 augustus: Ajax - Heracles (20.00 uur)

Zaterdag 12 augustus: PEC Zwolle - Sparta (21.00 uur)

Zondag 13 augustus: NEC - Excelsior (12.15 uur)

Zondag 13 augustus: Feyenoord - Fortuna Sittard (14.30 uur)

Zondag 13 augustus: AZ - Go Ahead Eagles (14.30 uur)

Zondag 13 augustus: Almere City - FC Twente (16.45 uur) Vrijdag 18 augustus: Heracles - NEC (20.00 uur)

Zaterdag 19 augustus: FC Utrecht - Heerenveen (16.30 uur)

Zaterdag 19 augustus: Vitesse - PSV (18.45 uur)

Zaterdag 19 augustus: Fortuna Sittard - Almere City (20.00 uur)

Zaterdag 19 augustus: Excelsior - Ajax (21.00 uur)

Zondag 20 augustus: Go Ahead Eagles - FC Volendam (12.15 uur)

Zondag 20 augustus: Sparta - Feyenoord (14.30 uur)

Zondag 20 augustus: FC Twente - PEC Zwolle (14.30 uur)

Zondag 20 augustus: RKC - AZ (16.45 uur)