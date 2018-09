Programma eerste ronde KNVB-beker

Angeliño voelt vertrouwen bij PSV: 'We durven en zijn toch geconcen­treerd'

15:57 José Angeliño verloor vorig seizoen met NAC in eigen huis met 0-8 van Ajax. Zondag was de situatie voor hem totaal omgekeerd en kreeg Ajax van zijn nieuwe ploeg PSV in het Philips Stadion een draai om de oren. ,,Mooi om nu aan de andere kant van de score te zitten. Ik denk dat we onze supporters, die echt geweldig waren, een sterke wedstrijd hebben voorgeschoteld en ben blij met de punten."