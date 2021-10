Programma | Deze duels staan vanavond op de planning

Directeur Gerbrands woedend op PSV-fans na boete UEFA: ‘Maat is vol’

20 oktober PSV moet de UEFA 33.625 euro betalen. De Eindhovense club wordt door de Europese voetbalbond gestraft voor wangedrag van de fans, eind september in Graz in Oostenrijk. Supporters van PSV gooiden in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz in de Europa League spullen op het veld en ook richtten ze vernielingen aan.