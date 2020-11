‘Profvoetballers tevreden over aanpak corona’

Samenvatting Slot geniet: ‘Misschien wel de beste wedstrijd in mijn tijd bij AZ’

8 november Na afloop van de verrassend gemakkelijke zege in en tegen Heerenveen (0-3), was AZ-trainer Arne Slot logischerwijs te spreken over de prestatie van zijn ploeg. Hij zag vooral veel verbetering ten opzichte van de midweekse nederlaag bij Real Sociedad. ,,Als we op Europees niveau ook mee willen doen zal er nog een tandje bij moeten. Daar zijn we vandaag mee begonnen.”