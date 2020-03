Profiel: Hoe nieuwe PSV-trainer Schmidt Ajax al eens in ontreddering achterliet

In 2017 woog Schmidt na zijn ontslag bij Leverkusen zijn opties zorgvuldig af. Zo was hij in beeld bij de KNVB om Danny Blind als bondscoach op te volgen. De Duitser had daar zelfs een gesprek over met toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen, maar zag af van een baan bij de Nederlandse bond. Hij vond zich toen nog te jong om als bondscoach aan de slag te gaan. Saillant is dat Van Breukelen nu commissaris bij PSV is.



Na het afzeggen van Oranje was Schmidts volgende bestemming een lucratieve. In China was hij twee jaar trainer bij Sinobo Guoan. Tot afgelopen zomer ook daar ontslag volgde.



In Peking zag Stanley Menzo Schmidt van dichtbij aan het werk, de oud-international werkt in de jeugdafdeling bij Guoan. ,,Ik heb hem trainingen zien geven en gesproken. Het is een heel aardige, maar ook heel gedreven man”, vertelt Menzo, die ook uit eerdere ervaringen kan putten.



Zo zag Menzo hem als trainer van Lierse als eens van dichtbij in een oefenwedstrijd tegen Leverkusen. ,,Toen viel al op dat zijn team in een hoge intensiteit speelde. Zo kennen we hem natuurlijk ook van die wedstrijden van Salzburg tegen Ajax. Hoewel het voetbal in China heel anders is, probeerde hij het daar ook zo.”



Schmidt pakte er in China ook de beker mee, terwijl hij eerder in Oostenrijk de dubbel won. Maar behalve die bekers, viel Schmidt overal vooral op vanwege zijn speelwijze. Kan hij PSV met dat energieke spel ook vleugels geven?