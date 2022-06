Proeven bij PEC, PSV en Feyenoord: met slimme technologie einde maken aan discriminatie

In de stadions van Feyenoord, PSV en PEC Zwolle worden met hulp van slimme technologie proeven gedaan om discriminatie gerichter te bestrijden. De drie voetbalclubs werken mee aan een pilot van de KNVB en de Rijksoverheid. Het doel is om met technologische hulpmiddelen beter te kunnen vaststellen wie zich in de stadions schuldig maakt aan discriminerende uitlatingen.

De pilot maakt deel uit van het aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’, dat werd opgezet na de racistische bejegening eind 2019 door aanhangers van FC Den Bosch van toenmalig Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. De aanvaller liep huilend van het veld.

De beelden gingen de wereld over en waren voor de KNVB aanleiding om op tal van manieren racisme in het voetbal verder te bestrijden. Het bleek echter onmogelijk om alle daders in Den Bosch te straffen vanwege gebrek aan bewijs, omdat moeilijk vast te stellen was wie de strafbare dingen had geroepen.

Eén miljoen euro

De landsadvocaat bepaalde vorig jaar dat stemherkennings- en gezichtsherkenningstechnologie om privacyredenen niet gebruikt mogen worden om mogelijke daders van racisme te identificeren. Ze mogen wel als ondersteunend bewijs dienen.

De initiatiefnemers van ‘Ons voetbal is voor iedereen’ hebben het bedrijfsleven gevraagd om met concrete oplossingen te komen. Het heeft geleid tot drie projecten, mogelijk komt daar later in het jaar nog een vierde bij. Het ministerie van VWS financiert dit met in totaal ruim 1 miljoen euro.

In de laatste weken van het afgelopen seizoen werd in De Kuip (Feyenoord), het Philips-stadion (PSV) en in het Mac3park-stadion (PEC Zwolle) al getest en dat gaat komend seizoen verder. Over een jaar moet blijken of en op welke wijze de slimme technologie helpt bij het signaleren van racisme en discriminatie en of het bijdraagt aan het identificeren van de daders daarvan.

Geluid en beeld

Bij Feyenoord worden verschillende combinaties van beeld en geluid getest. In het stadion van PSV hangen geluidscamera’s, die enerzijds meten hoe enthousiast de fans op bepaalde plekken zijn. Anderzijds kan de technologie ook afwijkend geluid signaleren, zoals racistische opmerkingen. In Zwolle wordt met nieuwe technieken getest hoe de sociale veiligheid in het stadion verbeterd kan worden.

„Bezoek aan het voetbal moet voor iedereen een feest zijn”, zegt directeur Marianne van Leeuwen van de KNVB. „Aanmoedigen en rivaliteit horen bij een competitie en de beleving hiervan, maar er is ook een hele duidelijke ondergrens aan wat men kan roepen. Met deze pilot zetten we opnieuw een stap in de bestrijding van discriminatie.”

