Problemen stapelen zich op voor ADO: KNVB brengt club weer drie punten in mindering

Eindelijk overname ADO? Nee, blinde paniek in Den Haag

9 september De supporters van ADO Den Haag dachten reden tot feest te hebben toen ze vanochtend een vrolijke update lazen over de overname van de club. ‘Alle drempels zijn geslecht’, bracht de ADO-directie naar buiten. Maar in feite is er blinde paniek en dreigt de club haar KNVB-licentie te verliezen.