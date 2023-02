Problemen bij Cambuur, FC Emmen en FC Groningen: Noordelijke clubs de slechtsten van allemaal

Plek zestien, zeventien, achttien. FC Emmen, FC Groningen, Cambuur. Een stand om van te huilen als Drent, Groninger of Fries. Maar vooral als noorderling. Voor aanvang van het seizoen nog zo tevreden, met vier clubs op het hoogste niveau. Een unicum, met natuurlijk ook Heerenveen erbij. Het voetbal leeft in de regio’s, nieuwe stadions worden gebouwd. De één wil de subtop aanvallen, de ander ambieert een status als stabiele middenmoter. In elk geval nooit meer de Keuken Kampioen Divisie.

Maar kijk nu toch eens, naar die beschamende en schamele aantallen puntjes. Geen trots, maar gêne is wat nog resteert. Alleen Heerenveen vecht niet tegen degradatie. Alsof er een vloek rust op het voetbal in het Noorden. En kon je van FC Emmen en Cambuur nog enigszins verwachten dat ze geen hoge ogen zouden gooien, de situatie van FC Groningen is ronduit dramatisch. Ontslagen, ruzies, spreekkoren, supporters op het veld, ophef, mediaboycot. Het gebeurde allemaal in de Euroborg.

Na de 1-1 van zaterdag tegen FC Emmen gingen uit teleurstelling de hoofden omlaag en de handen op de knieën. Het gelijkspel voelde als een nederlaag. Drei punten, aans niks, eisten supporters vooraf weer eens. Het was bijna een clichématige wanhoopskreet, omdat ook in thuiswedstrijden tegen RKC, Fortuna Sittard en Cambuur om een zege werd gesmeekt. Maar winnen lukt niet; trainer Dennis van der Ree sprokkelde pas twee puntjes bij elkaar. Elke speelronde glijdt het geloof in een goede afloop verder weg.

Volledig scherm Zorgelijke blik bij Dennis van der Ree. © Pro Shots / Ron Jonker

Niets wijst momenteel op een ommekeer bij FC Groningen. Ja, de wedstrijd tegen FC Twente (1-1) bood hoop, Groningen oogde toen als herboren, maar bij PSV donderde het elftal weer eens als een kaartenhuis in elkaar. In het treffen met concurrent Emmen speelde Groningen zelfs tegen tien tegenstanders bar weinig klaar. De uitverkochte Euroborg keek geschrokken naar de armoe.

Er is vergeleken met de concurrentie meer individuele kwaliteit, wordt in Groningen gezegd. Maar die constatering houdt geen stand met slechts 14 punten uit 22 wedstrijden. Toch is het onvoorstelbaar hoe Groningen ervoor staat, zegt ras-Groninger Gerard Wiekens, oud-verdediger van Manchester City. ,,Deze club is zo groot. Kijk naar het stadion, dat publiek. Ik kan me niet indenken dat ze eruit vliegen. Maar ja, de ranglijst laat wat anders zien. Degradatie is een realistisch scenario.’’

Wiekens is assistent van Dick Lukkien bij FC Emmen. De penibele situatie van de noordelijke clubs gaat hem aan het hart. Liever ziet hij clubs als FC Volendam en Excelsior in de penarie. Dat nu Groningen, Emmen en Cambuur in de problemen zitten, is toch vooral toeval, denkt hij. ,,Zo’n zes ploegen doen qua kwaliteit weinig voor elkaar onder. Met een beetje mazzel, en de spelers op het juiste moment in vorm, kan je een sprongetje maken op de ranglijst. Maar de clubs in het noorden lukt dat voorlopig niet, FC Volendam wel. Dat team is de winnaar van het weekend.’’

Wiekens zei het toen die andere noordelijke zenuwenstrijd, de Friese derby, nog gespeeld moest worden, een klein uurtje rijden verderop. Ook in Leeuwarden, bij Cambuur tegen Heerenveen, was er vanzelfsprekend een uitverkocht huis. Om maar aan te geven dat het voetbal er leeft, ondanks dat de clubs sportief zo’n beetje ten dode zijn opgeschreven. De prestaties zijn om woedend van te worden, maar het publiek blijft trouw naar de stadions komen.

Volledig scherm Mike te Wierik deelt de zorgen van oud-ploeggenoot Radinio Balker. © Pro Shots / Ron Jonker

Het derby-weekend is er eentje van alles of niets, van drie punten of anders een bijna onmogelijke weg naar veiligheid. Cambuur startte zijn wedstrijd nog meer overweldigend dan Groningen, met zelfs al een goal in de eerste minuut van Björn Johnsen. Het stadion op zijn kop, het geloof in eigen kunnen weer even terug. Maar naarmate de tijd verstreek, kwamen oude kwalen weer aan het licht. Overtuiging veranderde langzaam in angst. Het grote probleem van Cambuur: scoren. Johnsens goal was pas de tweede in de laatste zeven thuiswedstrijden van de Leeuwarders.

Net als Groningen-trainer Van der Ree nam coach Sjors Ultee van Cambuur het woord ‘frustratie’ in de mond. Als het gaat om overleven in de eredivisie, is vooral overtuiging in duels van doorslaggevend belang. Maar juist op cruciale momenten laten spelers het afweten. Aanvaller Elvis Manu van Groningen verdedigde laks bij de Emmen-treffer van Araujo, hetzelfde gold voor Mimoun Mahi bij de winnende goal van Heerenveen-back Milan van Ewijk.

Zo werden de zorgen in het Noorden alleen maar groter, terwijl de derby’s juist voor enige verlichting hadden moeten zorgen. Dat plek zestien, zeventien en achttien straks in mei worden bezet door Emmen, Groningen en Cambuur is weer een stukje waarschijnlijker. De vraag is nog wel in welke volgorde.