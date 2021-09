Problemen AZ houden aan: Letschert ‘zonder goedkeuring’ niet mee met spelersbus

De nederlaag tegen FC Twente heeft bij het geplaagde AZ ver na de wedstrijd nog flink doorgewerkt. De vroeg gewisselde Timo Letschert is donderdagavond laat niet met de spelersbus terug naar Alkmaar gereden. In plaats daarvan ging hij op eigen gelegenheid naar huis. ,,Dat was zijn eigen keuze”, zo zei trainer Pascal Jansen vrijdagmiddag afgemeten. ,,Daar hebben wij geen goedkeuring voor gegeven.”

Door Nik Kok



Letschert ging in de wedstrijd tegen FC Twente twee keer in de fout waardoor de thuisploeg al snel op een 2-0 voorsprong kwam. Daarop werd de verdediger door Jansen al na twintig minuten naar de kant gehaald. ,,Na afloop was hij enorm teleurgesteld in zijn prestatie. Timo wil optimaal presteren en dat is hem niet gelukt. Hij voelt zich daar verantwoordelijk voor, hij is enorm zelfkritisch.”

Inmiddels heeft Jansen een gesprek gehad met de speler, maar of de actie ook gevolgen heeft voor Letschert laat hij in het midden. ,,Over de aard van een eventuele straf laat ik mij niet uit. Laat ik voorop stellen dat het een heel vervelende beslissing is om te maken. Maar als iemand twee van die fouten maakt, kan ik niet anders. Ook ter bescherming van hem zelf. We moesten nog lang en we hebben niks aan een onzekere jongen in de ploeg.” Jansen vindt niet dat het wisselen van een spits na twee gemiste kansen vergelijkbaar is. ,,Als een verdediger een fout maakt, is dat vaak fataal. Bovendien zou elke bal die hij speelt iets teweeg brengen in het elftal. Ik sta nog steeds achter mijn keuze.” Jansen voerde donderdagavond en vrijdagmiddag geen gesprek met Letschert apart.

Quote De directie vraagt waarom je bepaalde dingen doet, maar ik kan uiteraard wel gewoon autonome keuzes maken. Pascal Jansen

De matige resultaten van AZ waardoor de ploeg nu zeventiende staat in de eredivisie en eerder ook al werd uitgeschakeld in de Europa League worden ook besproken door hem en de directie van de club. ,,Maar dat doen we eigenlijk altijd wel. We houden onszelf bij AZ altijd kritisch tegen het licht. Nu dus ook. We hebben geen geheimen voor elkaar. Het was wederom niet voldoende. De directie vraagt dan waarom je bepaalde dingen doet, maar ik kan uiteraard wel gewoon autonome keuzes maken.”

Volgens Jansen is er nog genoeg vertrouwen om met elkaar door te gaan. ,,We houden ons hier vast aan de feiten en koppelen de emotie los. Elke wedstrijd heeft een verhaal. Tegen Twente waren we in de tweede helft niet goed en het eerste kwartier maakten we twee grote fouten. Maar dat we zoveel wedstrijden verliezen, heeft niet te maken met de veldbezetting. We doen onszelf enorm te kort. Aan de andere kant hebben we niks aan de complimenten na de wedstrijd tegen PSV, omdat je die wedstrijd gewoon verliest.”

Het lijkt AZ in de beginfase van dit seizoen, waarin het aanvoerder Teun Koopmeiners verloor door een transfer, ook te ontbreken aan spelers die de ploeg bij de hand kunnen nemen. ,,Maar jongens als Bruno Martins Indi, Jordy Clasie, Fredrik Midtsjø en ook Owen Wijndal zouden dat moeten kunnen. Ikzelf zie wel een reactie van hen, maar ik kan me voorstellen dat dat voor de buitenwereld niet zo is.”

'Geen angst voor Go Ahead’

Zondag wacht voor AZ alweer een nieuwe wedstrijd. Het aardig presterende Go Ahead Eagles komt dan op bezoek in Alkmaar. En daarop volgt donderdag een wedstrijd in de Conference League tegen Jablonec. ,,We moeten er zondag tegen Go Ahead gewoon weer staan. We hebben de tegenstander goed in kaart gebracht en we kennen geen angst. Dat zou onterecht zijn.” Jansen moet het in dat duel wel doen zonder Aslak Witry die nog ziek is terwijl Owen Wijndal na zijn blessure erg veel wedstrijden krijgt te verstouwen. De aanvoerder werd tegen Twente vroegtijdig naar de kant gehaald. ,,Dat blijft een aandachtspunt”, zo zei Jansen.

