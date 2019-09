Primeur gloort voor Koeman in Tallinn

De eerdere overwinningen van Oranje dit jaar (4-0 tegen Wit-Rusland en 3-1 tegen Engeland) werden beide kort daarna gevolgd door een nederlaag (2-3 tegen Duitsland en 1-0 tegen Portugal). Vanavond in Tallinn kan dat patroon dus doorbroken worden, als Nederland het vier dagen na de klinkende zege in Hamburg (2-4) opneemt tegen het op papier zwakke Estland. De thuisploeg staat 100ste op de meest recente FIFA-wereldranglijst, Nederland is de gedeelde nummer 16.

Oranje zegevierde in november 2017 voor het laatst twee keer op rij. Dat was in de nadagen van Dick Advocaat als bondscoach. Kort nadat Oranje deelname aan het WK in Rusland was misgelopen, won het oefeninterlands tegen Schotland (0-1) en Roemenië (0-3). De drie wedstrijden daarvoor waren toen overigens ook al in winst geëindigd: WK-kwalificatieduels met Bulgarije (3-1), Wit-Rusland (1-3) en Zweden (2-0).