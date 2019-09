Prima start van Jong Oranje

Door Nik Kok



Aanvankelijk schrok trainer Erwin van de Looi zich een hoedje toen een blunder van FC Utrecht-verdediger Justin Hoogma ervoor zorgde dat Jong Cyprus op voorsprong kwam door spits Ruel Sotiriou. Jong Oranje herstelde zich snel in het EK-kwalificatieduel via Teun Koopmeiners die een strafschop benutte.



Daarna ging het snel voor het beloftenteam. Een fraaie assist van Kaj Sierhuis stelde Dani de Wit in staat om Jong Oranje op voorsprong te zetten. Al snel gevolgd door de 3-1 van Kaj Sierhuis zelf. In Doetinchem was het de hele wedstrijd eenrichtingsverkeer maar het lukte Jong Oranje niet om de score heel veel verder uit te bouwen. Dani de Wit en Deyovaiso Zeefuik maakten er in de tweede helft nog 5-1 van.