Preud’homme bedankt voor ‘carte blanche-aanbod’ van FC Twente

FC Twente wil niet reageren op het verhaal dat oud-trainer Michel Preud’Homme is gepolst om terug te keren in Enschede. „Op namen gaan we niet in”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. De Enschedese club zoekt naast een hoofdtrainer nog een technisch directeur en een volledige technische staf. Van der Kraan liet vorige week weten dat hij verwacht dat de nieuwe technisch directeur er binnen veertien dagen zou zijn.

Preud’homme kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Enschede en was gecharmeerd door het aanbod, maar besloot toch niet terug te keren naar FC Twente. De voormalig doelman was in het seizoen 2010/2011 coach van de club, als opvolger van Steve McClaren.



FC Twente kwam dat seizoen twee punten tekort op Ajax door een 3-1 verlies op de laatste speeldag in Amsterdam op 15 mei 2011, maar won een week daarvoor wel de bekerfinale tegen Ajax met 3-2. Preud’homme vertrok daarna echter weer bij Twente en ging aan de slag bij Al-Shabab in Saudi-Arabië. Later werkte hij vier seizoenen bij Club Brugge en in de zomer van 2018 keerde hij terug bij Standard Luik, de club waar hij als doelman en trainer zijn grootste successen beleefde.

De vraag is hoe lang hij nog werkzaam is in Luik, want in België worden de geluiden steeds sterker dat hij dinsdag bekend gaat maken dat hij vertrekt bij Standard. De topclub heeft al een tijdje grote financiële problemen en het was lange tijd zelfs onzeker of Standard wel een proflicentie zou krijgen.

Michel Preud'homme op de schouders van Peter Wisgerhof en Wout Brama na de gewonnen bekerfinale tegen Ajax in 2011.