Premier Rutte dringt aan op zonedekking en om je ellebogen te gebruiken

Omdat vooruitkijken amper zin heeft en ­­­­­­in-het-nu-leven stomvervelend of angstaanjagend kan zijn, blik ik veel terug. Zo kwam oom Jan voorbij. Op een voetbalveldje was hij de enige met blote voeten, zo had hij het op Java geleerd. Omdat de wildebras de ballen verstand had van voetbal maar toch zijn geluk wilde beproeven, had hij een tactiek verzonnen die hem miljonair zou maken. Ik mocht als kind weleens helpen bij het invullen van zijn totoformulier. Maar hij duldde alleen overwinningen. Hij vulde nooit drietjes in, tegenwoordig een X, een gelijkspel. Zo verhoogde hij de winstkans, wist hij. Rijk is hij nooit geworden, nu is hij dement.