‘Power Reijnders’ vol trots na debuut voor Oranje: ‘Mijn droom is uitgekomen, een mooi begin’

Als speler van AZ zat hij al eens bij de selectie van het Nederlands elftal, maar na zijn goede start bij AC Milan kon bondscoach Ronald Koeman echt niet meer om hem heen. ,,Of het als speler van AC Milan makkelijker is dan bij AZ? Nee, want ik werd bij AZ ook al eens opgeroepen. Het gaat erom wat je laat zien op het veld. Of dat bij AZ is of bij AC Milan, dat zou niet uit moet maken.”