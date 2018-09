Poll: wie wordt kampioen?

Blind: Niks aan de hand, ik heb weleens 13 punten achterge­staan

20:10 Daley Blind erkent dat zijn ploeg vanmiddag tekortschoot tijdens de confrontatie met PSV (3-0). Toch maakt de 28-jarige centrumverdediger zich nog geen zorgen. ,,Het seizoen is nog vroeg, er is nog niks aan de hand", stelt Blind voor de camera van Fox Sports. ,,Ik heb weleens 13 punten achtergestaan op PSV. Toen waren ze ook al aan het juichen en dansen, maar aan het einde van de rit stonden wij met de schaal", aldus de verdediger die doelt op het seizoen 2011/2012. Destijds veroverde Ajax onder leiding van Frank de Boer inderdaad de titel na een achterstand van 13 punten. Blind beseft echter maar al te goed dat er dan wel uit een ander vaatje getapt zal moeten worden. ,,Want wij hebben vandaag terecht verloren. Wij waren niet goed genoeg en hebben te weinig gecreëerd. Dat mogen wij onszelf verwijten. Een domper." Blind, een van de twee centrumverdedigers dus, relativeerde de keuze van zijn coach om geen fysiek sterke verdediger op te stellen om Luuk de Jong onschadelijk te maken. ,,Dat kan je achteraf zeggen. Als je goed staat, kan je veel goedmaken. We hebben vandaag gewoon op duelkracht verloren, ook op het middenveld."