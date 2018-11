Poll | Wat verwacht jij van het treffen tussen Duitsland en Oranje?

Keuken Kampioen Divisie Go Ahead Eagles wint topper op bezoek bij FC Twente

16:39 De topper en beladen streekderby in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Twente en Go Ahead Eagles is geëindigd in een 0-1 winst voor de ploeg uit Deventer. Daarmee slaan de Eagles een gat van zes punten met FC Twente.