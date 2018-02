Poll: Is titelstrijd na zege PSV beslist?

Zoet: Normaal houd ik wel van een biertje, maar wel ná de wedstrijd

18:49 'Onze wraak is Zoet!', schreef PSV op Twitter na de winst op Feyenoord (1-3). Keeper Jeroen Zoet was vorig jaar de schlemiel in De Kuip door de bal over zijn eigen doellijn te trekken en daarmee de Rotterdammers de winst te bezorgen, nu speelde hij een foutloze wedstrijd. ,,Het geeft een heerlijk gevoel om de baas in De Kuip te zijn'', zei de doelman.