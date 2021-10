Politie benadert Union Berlin - Feyenoord als risicowedstrijd

,,Uit tactische overwegingen geven we daar geen details over. Pas op de dag van de wedstrijd maken we bekend hoeveel agenten van de Berlijnse politie worden ingezet in verband met de wedstrijd”, aldus de woordvoerder. “We zien dit als een wedstrijd met een hoog risico, daar passen we onze maatregelen op aan.”

Feyenoord heeft ruim 5000 kaarten gekregen voor het duel in het Olympiastadion in Berlijn, dat plek biedt aan 75.000 fans. Union Berlin speelt normaal gesproken in het veel kleinere Stadion An der Alten Försterei. Omdat dat stadion niet voldoet aan de Europese regels, wijkt de club uit de Bundesliga voor de Conference League uit naar het grote Olympiastadion.

Vorige week kwam Union Berlin naar Rotterdam. Rond de wedstrijd in De Kuip vonden ongeregeldheden plaats. De avond voor het duel werd de clubleiding van Union Berlin in een Rotterdamse horecagelegenheid aangevallen door hooligans. Feyenoord bood hiervoor excuses aan aan Union Berlin. De Rotterdamse politie pakte op de wedstrijddag in totaal 75 mensen op, vooral Duitse fans die uit zouden zijn geweest op een confrontatie met Feyenoord-aanhangers. De thuisploeg van trainer Arne Slot won in De Kuip met 3-1.