Politie arresteert 154 voetbalsupporters in metro wegens zingen beledigende liederen

Zoon Mark van Bommel ruilt MVV in voor Belgische club

Thomas van Bommel (20), zoon van Antwerp-trainer Mark van Bommel, is dicht bij een overstap naar Patro Eisden. De verdedigende middenvelder, een soortgelijke speler als zijn vader, komt nu nog uit voor MVV. Hij speelde dit seizoen 14 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Patro, de club waar oud-Rode Duivel Stijn Stijnen trainer is, komt volgend seizoen uit in de Challenger Pro League, het tweede niveau in België.