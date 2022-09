Podcast | ‘PSV zit in een klassieke crisis, maar ze staan wel bovenaan’

De AD Voetbalpodcast staat voor een groot deel in het teken van PSV-Feyenoord en AZ-Ajax. Etienne Verhoeff neemt met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka die duels op Super Sunday en de gevolgen daarvan door en kijkt met een schuin oog naar Oranje, dat vandaag weer bijeen komt in Zeist.

,,We zitten hier maar alles te duiden en zoeken naar verbanden. Maar dan is het minibreak voor de interlands en staat PSV ineens weer bovenaan", begint Mossou in de AD Voetbalpodcast.



Want Ajax verloor bij AZ met 2-1 en daarmee ook de koppositie. ,,Alfred Schreuder zei na afloop dat AZ frisser was dan Ajax. Maar ze hebben toch genoeg dataspecialisten en inspanningsfysiologen bij Ajax? Dan kan Schreuder toch ingrijpen en drie andere spelers opstellen? Ze hebben er genoeg.”

Over de nederlaag van Feyenoord bij PSV. ,,Ze hebben het bij Feyenoord dan over twee dode spelmomenten waar PSV uit scoort, maar na het eerste kwartier kwam Feyenoord niet meer in de wedstrijd. Slot wordt voetballend afgetroefd en dan zegt hij na afloop iets over dode spelmomenten.”

Uiteraard wordt ook de situatie bij PSV met het vertrek van John de Jong besproken. ,,Ook zonder John de Jong zal PSV nog wel spelers kunnen halen of verkopen. Op een dinsdag kunnen wij ook Gakpo verkopen aan een Engelse club. Dat is niet zo spannend. Bovendien is de transferwindow nu voorbij. Mogelijk kiest PSV voor eenzelfde opzet als Feyenoord, waarbij Brands een aantal managers onder zich krijgt.”

Verder de discussie over wie er moet keepen in Oranje en worden spelers van Ajax nou echt sneller geselecteerd voor Oranje? Beluister de podcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplayer.

