Podcast | ‘Oranje is de reparatiefase voorbij’

De Final Four van de Nations League begint vanavond met het duel tussen Europees kampioen Italië en Spanje in San Siro, Milaan. De andere halve finale gaat donderdagavond in Turijn tussen België en Frankrijk. De finale is op zondagavond in Milaan. ,,Spanje kan tegen Italië revanche nemen voor de halve finale van het afgelopen EK op Wembley. Italië is al 36 duels op rij ongeslagen, dus als ze dat doortrekken pakken ze ook deze prijs nog even mee. Voor België is het de laatste kans op een prijs met die gouden generatie, maar dat roepen we eigenlijk al jaren", zegt Mikos Gouka. ,,De Fransen kunnen zes geweldige elftallen opstellen, maar het beste team wint eigenlijk al niet eens meer.”



Het gaat uiteraard ook over het Nederlands elftal. ,,Oranje is net voorbij het repareren. Dat heeft Louis van Gaal gedaan in zijn vorige periode. De kwalificatie voor het WK zit er wel aan te komen. Dat was zes weken geleden nog niet zo vanzelfsprekend. Het moet natuurlijk niet misgaan tegen Letland en Gibraltar deze week, maar dat verwacht eigenlijk niemand.”