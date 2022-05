Podcast | Op de trainerscursus kan er wel iets terugkomen van ADO-Excelsior

Feyenoor­ders zijn écht overal op de wereld en ze vinden altijd een plekje om de finale te zien

Het kan drie uur ’s nachts zijn in China, ’s avonds laat in een beveiligde compound in Somalië of juist ’s ochtends vroeg in de VS. Het kan op een Noors booreiland zijn of op een cruiseschip bij Spitsbergen. Een ding is zeker: voor deze Feyenoorders is niets sterker dan dat ene woord.

25 mei