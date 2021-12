Podcast | ‘Manchester City zou toch niet passen bij Overmars’

De perfecte groepsfase van Ajax in de Champions League. Het aanblijven van Marc Overmars bij Ajax als directeur voetbalzaken. De wensen van Schmidt. Ruzie op het Kasteel. Corona bij Spurs. Het zit allemaal in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou nemen het door.

Het grote nieuws bij Ajax was niet eens zozeer de perfecte groepsfase. Maar het aanblijven van Marc Overmars als directeur voetbalzaken. ,,Ten Hag heeft vrijdag verteld dat hij klaar is voor een stap naar het buitenland. Dan is het een paar dagen later, op de drempel van een perfecte groepsfase in de Champions League, toch prettig dat je kunt zeggen de directeur voetbalzaken blijft. Hij is toch een van de gezichten van het succes’’, reageert Mossou.

Overmars is sinds 2012 de technische baas in Amsterdam. ,,Als je kijkt naar technisch directeuren in Nederland, dan zie je een enorm verloop. Bij Ajax wisselde dat ook in het verleden. Overmars zit er al lang en blijft nu nog vijf jaar langer. Dan kan je wel consistent beleid voeren. Ook al heeft Overmars het in de eerste jaren heel zwaar gehad met dat technisch hart.’’

Sparta

Ondertussen is het in Rotterdam erg onrustig met het vertrek van technisch directeur Henk van Stee bij Sparta. ,,Ik geloof niet dat de spelersgroep hier heel veel last van heeft. Dat gebeurt eerder als Fraser weggaat als trainer. Ik denk dat hij twijfelt. Maar je hoeft een bevriende technisch directeur niet te volgen. Als je nog genoeg perspectief ziet in de spelergroep zou ik blijven.’’

Roger Schmidt en PSV praten over een nieuw contract. En de Duitse trainer heeft wel laten doorschemeren dat er meer geïnvesteerd moet worden. ,,PSV is wel op het punt gekomen dat je ze moeten aanhaken of afhaken. Er is ook geld van investeerders beschikbaar. Ze moeten aanhaken bij de kansen op Champions League. Als je niet af en toe de Champions League haalt, dan kan het over een paar jaar voorbij zijn met de positie die ze hebben opgebouwd.’’

