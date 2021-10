Podcast | ‘Ik zou Onana in z’n sop gaar laten koken’

Het nieuws van de dag was natuurlijk de blessure van Maarten Stekelenburg, waardoor hij dit seizoen niet meer speelt. ,,Mijn eerste reflex was ook dat hij stopt’’, reageert Mossou. ,,Het zou ongelooflijk knap zijn als Stekelenburg hier nog van terug komt. Dan moet je mentaal heel sterk zijn.’’

Voor Ajax en trainer Ten Hag nu een duivels dilemma. Wie kies je als doelman de rest van het seizoen? Pasveer, Gorter, toch Onana of een keeper halen? ,,De trainer wil het liefst Onana opstellen, maar daar zit een morele kant aan. Onana heeft een enorme blunder gemaakt met de verkeerde pillen van zijn vrouw en Ajax is desondanks hem blijven steunen. Maar verlengen wil Onana niet. Dus ik zou Onana in zijn sop gaar laten koken. Maar dat morele belang staat haaks op het belang van een trainer. Maar ik vind dat je ook wel ergens voor moet staan als club. Dan zou ik het wel heel sterk vinden als Ajax zegt: ‘dit is het ons niet waard’. Bovendien is er een echte noodzaak om Pasveer te vervangen nu? Ik zou zeggen nee. Hij haalt zesjes.’’

Oranje

Bij Oranje is de laatste dagen gewerkt aan plan B tegen Letland. Het plan is vrij simpel: Luuk de Jong en/of Wout Weghorst inbrengen en dan BOEM! ,,Frank de Boer begon met Luuk de Jong in de spits tegen Letland, maar Louis van Gaal doet het niet. Het is het alternatief na een minuut of zestig als het niet loopt. Plan B werd trouwens dinsdag bij de training vlak voor de tribunes onthuld. Zodat iedereen het kon horen. Dat is echt bewust. Alles wat Van Gaal zegt, daar zit een gedachte achter.’’