Podcast | ‘Ik was ook verbaasd dat Schmidt zijn hele voorhoede weer wisselde’

PSV en Ajax maakten geen fouten dit weekend in de Eredivisie en in Engeland kende Christiano Ronaldo een glansrijke rentree bij Manchester United. Kortom, genoeg stof om over te praten in de AD Voetbalpodcast. Deze keer praat presentator Etienne Verhoeff met Mikos Gouka en Maarten Wijffels.

Bij Ajax experimenteerde Ten Hag met Berghuis als nummer 10. ,,Dat kan in de eredivisie wel”, zegt Mikos Gouka. ,,Maar in Europa weet ik het niet. In zijn Feyenoordtijd sprak ik hem er wel eens over. Berghuis ziet zichzelf als een nummer 10 vanaf de rechterkant. Met vrijheid om naar binnen te trekken.”

In de podcast bespreken de watchers van het AD ook het wisselbeleid van Roger Schmidt bij PSV. ,,Ik was wel verrast dat hij de hele voorhoede wisselde tegen AZ”, erkent Wijffels. ,,De spelers moeten er zelf ook in meegaan, dat het soms beter is om even rust te nemen. Dat is dit seizoen makkelijker dan vorig seizoen.’

Verhoeff: ,,Leg dat maar eens uit aan een 19-jarige voetballer die alles wil spelen.”

Gouka: ,,Het gaat toch ook om je statistieken. Als je 15 of 18 goals maakt en je had er 25 kunnen maken...Dan kijkt er toch een andere categorie clubs naar je.”

,,Dus zal Schmidt het goed moeten uitleggen aan zijn spelers”, vult Wijffels aan.

Verder komt de status van AZ als topclubs in Nederland aan bod. Is het dat nog wel? Feyenoord speelt dinsdag in Europa en gaat zonder journalisten of aanhang naar Israel in verband met de strenge COVID-maatregelen. En de rentree van Christiano Ronaldo in Engeland komt aan bod.

