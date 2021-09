Podcast | ‘Ik vrees voor een kampioenschap in februari voor Ajax’

PSV verloor, Feyenoord en Ajax wonnen allebei. Maar er gebeurde nog veel meer dit voetbalweekend. De AD Voetbalpodcast gaat deze week over blunders, 60 jarige vice-presidenten die gaan voetballen, volle stadions in Nederland en de plek voor het VAR-scherm. Presentator Etienne Verhoeff praat na met verslaggevers Mikos Gouka en Sjoerd Mossou.

Een van de stellingen gaat over Feyenoord. Dat PSV als team voorbij zou zijn. Mossou is het daarmee oneens. ,,Feyenoord is PSV niet voorbij. PSV heeft meer kwaliteit in de selectie. Elk ploeg heeft z’n ups en downs in een seizoen. Voor de competitie vind ik het wel jammer dat PSV nu al zo zwak start. Ik vrees dan voor een kampioenschap in februari voor Ajax en dat is zonde voor de eredivisie.’’

Want op Ajax staat dit seizoen geen maat, zo lijkt het. Ook FC Groningen had het recept niet om de Amsterdammers te verslaan. Gouka: ,,Het is voor een kleine club niet te doen om Ajax te verslaan in Amsterdam. Door te ontregelen, zoals Groningen deed, heb je misschien iets meer kans. Maar ja, dat werkte uiteindelijk ook niet.’’

VAR

De stadions liepen vol dit weekend. Supporters mochten weer naar het stadion. En een volle Kuip leek duidelijk in het voordeel van de Rotterdamse club. ,,Feyenoord haalt meer kracht uit het stadion. Het gaat grommen en loeien en dan gaat de tegenstander eraan onderdoor. Net als scheidsrechter Joey Kooij”, haalt Gouka een VAR-moment aan rondom de 4-3 van Feyenoord. ,,Dan word je door de VAR naar een scherm gestuurd en sta je oog in oog met 1000 woedende ogen die willen dat je zo snel mogelijk weggaat.’’ Mossou: ,,Er is in de Kuip ook geen andere plek waar een scheidsrechter even rustig kan kijken.’’

Verder komt het seizoen van AZ aan bod, de positie van Ronald Koeman in Barcelona, Louis van Gaal bij Telstar en veel meer.

