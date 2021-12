Podcast | ‘Ik heb Ajax nog niet zo zien zwijnen’

De teleurstellende Klassieker. Was Cor Pot de rotte appel vorig seizoen? De toekomst van Frenkie de Jong. En een voetbalwereld zonder transfersommen. Is dat mogelijk? Het komt allemaal aan bod in de AD Voetbalpodcast. Presentator Etienne Verhoeff praat met Mikos Gouka en Johan Inan aan de hand van vier stellingen.

De hoofdmoot van de AD Voetbalpodcast is natuurlijk de Klassieker. ,,Ajax en Feyenoord waren gelijkwaardig’’, beschouwt Feyenoord-volger Gouka. ,,Alleen ze speelden allebei niet goed. De scheidsrechter was niet goed. Er was geen publiek bij. Buiten het stadion waren schermutselingen. Dus het was iets waar we naar uitkeken, maar wat tegenviel.’’

Johan Inan, Ajax-watcher van AD, zag ook de hoofdpersoon van deze week, Steven Berghuis, niet zijn stempel drukken. ,,Berghuis sprankelde niet, zo zei Ten Hag het. In het begin zag ik een ijverige Berghuis die misschien wilde laten zien dat hij een toptransfer had gemaakt. Maar daarna zakte bij weg. Net als heel Ajax. Ze konden niet domineren en juist dan kan hij in zijn spel komen.’’

Gouka: ,,Je vroeg je de hele wedstrijd af wanneer ging Ajax versnellen zodat Feyenoord het niet meer bij kan benen. Maar dat gebeurde niet.’’

Opvallend wel bij de Amsterdammers dat een aantal spelers uitviel met een blessure of vroegen om een wissel. Inan: ,,Ze hebben deze zomer ingekocht met het idee spelers wat rust te kunnen geven. En een situatie zoals met Antony vorig seizoen te voorkomen. Maar kennelijk is dat niet gelukt.’’

Gouka: ,,Ten Hag kreeg op de persconferentie de vraag waarom het in december bij Ajax vaak minder gaat. Toen zei hij dat het nog een jonge ploeg is. Pasveer, Martínez, Blind, Álvarez, Berghuis, Tadic. Ten Hag heeft vaak gelijk, maar je kunt onmogelijk zeggen dat ze met een jonge ploeg op het veld stonden.’’

Frenkie

Naast de Klassieker gaat het ook over Frenkie de Jong. De middenvelder van Barcelona kreeg in sommige Spaanse kranten een 2. Moet De Jong niet verkassen als het kan? Barcelona dreigt zelfs Champions League mis te lopen komend jaar. En Mino Raiola stond dit weekend met een interview in NRC waarin hij voorstelde om de transfersommen af te schaffen. Dan gaat er meer salaris naar de spelers. Maar is dat slim? En haalbaar?

Beluister de hele podcast nu via jouw favoriete podcastplatform of via AD Sportwereld en de AD App.

