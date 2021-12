Podcast | ‘Iedereen in de Kuip vindt het logisch dat de titelstrijd een onderwerp is’

Feyenoord komt vanavond in actie in de eredivisie tegen Heracles Almelo. Een inhaalduel, waarbij de Rotterdammers zich op plek 2 kunnen nestelen. De titelkansen van Feyenoord, het sombere verhaal van Chris Gyan, lege stadions en de invloed op het spel en ophef bij Juventus zijn de onderwerpen in deze AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Etienne Verhoeff.

Het woord valt ineens bij Feyenoord: titelstrijd. Trainer Arne Slot liet het zich ontvallen, Guus Til. ,,Normaal snij je dat onderwerp voorzichtig aan om niet gelijk iedereen chagrijnig te krijgen”, vertelt Gouka. ,,Maar iedereen in de Kuip vindt het logisch dat de titelstrijd een onderwerp is nu. Ze concurreren met Ajax en PSV en niet met Vitesse en FC Utrecht. Maar dan moeten ze vanavond wel winnen van Heracles Almelo.”



Maar is het logisch? Want aan het begin van het seizoen was er vooral voorzichtigheid rondom de Rotterdammers. ,,Feyenoord had nooit gedacht dat ze er zo snel al tussen zouden staan. En ze denken alleen nog maar sterker te worden. Zo’n uitspraak van Til, dat je moet kijken waar je heen wilt, zegt wel iets. Bert van Marwijk zei ooit als trainer van Feyenoord dat je de lat altijd hoger moet leggen voor je spelers. Als je weinig van ze eist, kan dat uitmonden in een excuuscultuur. Maar je kunt de lat ook te hoog leggen waardoor mensen bezwijken onder de druk.”

Verder praten Verhoeff en Gouka over de mogelijkheid dat Feyenoord zich nog versterkt in de winterstop. Verder komt ook het spelen in lege stadions aan bod. Zou dat invloed hebben op het niveau van de wedstrijden. Afgelopen weekend was het in de eredivisie niet bepaald genieten. Gouka: ,,Het is eerder in het seizoen ook niet goed geweest in eredivisiewedstrijden. Maar dan is er publiek en sfeer. Dat maakt veel goed. Als twee ploegen het nu niet voor elkaar krijgen en het stadion is leeg, dan krijg je van die maandagavondwedstrijden. Dus het heeft wel degelijk invloed.”

