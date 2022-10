Podcast | ‘Henk de Jong is een trainer die kleur geeft aan de Eredivisie’

Het vertrek van Henk de Jong bij Cambuur. De nederlaag van PSV bij Arsenal. De verbanning van Cristiano Ronaldo en het einde aan het kunstgrastijdperk in de eredivisie. Het komt allemaal voorbij in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou.

PSV verloor met 1-0 in Londen. Dat verbaasde Mossou niet. ,,Het was wachten op 1-0. Alleen het moment dat Teze doorbrak en de bal had kunnen geven aan De Jong. Daar had PSV voor een stunt kunnen zorgen. Maar dit was niet het Arsenal dat bovenaan in de Premier League staat.”

Uit Friesland kwam slecht nieuws voor Cambuur. Henk de Jong stopt per direct als trainer bij de club vanwege zijn gezondheid. ,,Het moment dat De Jong vertrekt bij Cambuur verrast me wel. Ze hebben het moment zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Maar ik vind het ontzettend jammer. Henk de Jong is een trainer die kleur geeft aan de Eredivisie.”

En vanaf 2025 is kunstgras in de eredivisie verboden. ,,In 2017 schreef ik het pamflet tegen kunstgras en het heeft even geduurd, maar in 2025 is het dan klaar. Als je in de eredivisie speelt moet je spelen op natuurgras.”

Verder de voorbeschouwing op de eredivisie en aandacht voor een nieuwe AD Podcast met Willem van Hanegem. Luister de podcast nu via ad.nl, de AD App of jouw favoriete podcastapp.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media