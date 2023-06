Podcast | ‘Groep midden-twintigers bij Oranje moet aan het stuur de komende tijd’

Het Nederlands elftal is weer bijeen. De komende weken bereiden de internationals zich voor op de halve finale van de Nations League in eigen land. Wijffels: ,,Als iets duidelijk is geworden in Koemans eerste week in maart is dat hij niet kan terugvallen op zijn eerste periode bij Oranje in 2018 en 2019. Hij bouwde toen op Memphis Depay in de spits en daarachter Georginio Wijnaldum. Op beide spelers kan je nu niet bouwen. Met Matthijs de Ligt, Nathan Aké, Frenkie de Jong en Cody Gakpo heeft Oranje een groep midden-twintigers. Die spelers moeten mee aan het stuur de komende tijd.’’