Podcast | ‘Feyenoord kan Ajax kampioen maken dit seizoen’

,,Met een goede keeper had Feyenoord minimaal gelijk gespeeld in Amsterdam’’, stelt Mikos Gouka na de nederlaag van de Rotterdammers. Maar ook bij Ajax liep het allemaal niet vlekkeloos. Inan: ,,Na de interlandbreak zal Tagliafico wel in de basis komen bij Ajax. De vraag is of Ten Hag hem laat staan. Je ontkomt er volgens mij niet aan om wat te gaan wijzigingen in je basisteam. Blind kan ook in het centrum spelen of op het middenveld. Het hoeft niet ten koste te gaan van zijn basisplek. Maar er moet wel iets veranderen.’’