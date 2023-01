Podcast | ‘Feyenoord heeft geen vlekkeloos seizoen, maar Ajax laat het liggen natuurlijk’

,,Het is een wonder waar Feyenoord staat", begint Gouka over de stand op de ranglijst. ,,Als je dit aan het begin van het seizoen had gezegd, dan had niemand dat verwacht. Feyenoord heeft geen vlekkeloos seizoen met een nieuwe selectie, maar Ajax laat het liggen natuurlijk.”

Bij Ajax staat het woord crisis in kapitalen geschreven. Maar daar niet alleen. ,,In Eindhoven ook. Een vierde plek, met maar tien wedstrijden van de zestien gewonnen…Maar in het Zuiden is het iets coulanter, iets rustiger.”

Feyenoord heeft vijf punten voorsprong op Ajax. Bij winst zondag kunnen dat er acht worden. ,,Zo vroeg in het seizoen heb ik dat beroepshalve nog nooit meegemaakt. Ze willen winnen van Ajax. Maar misschien heeft Feyenoord ook in het hoofd dat ze willen laten zien dat ze echt veel beter zijn nu. Er zit wel een verschil tussen Feyenoord en Ajax nu.”

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Mikos Gouka. © Joost Hoving / Maarten Visser